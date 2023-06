CONFÉRENCE | LA FORÊT DE VERDUN – PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont, 29 juin 2023, Fleury-devant-Douaumont.

Fleury-devant-Douaumont,Meuse

Si le Champ de bataille de Verdun est aujourd’hui recouvert d’une épaisse forêt, cela n’a pas toujours été le cas… À quoi ressemblait le paysage il y a plus d’un siècle ? Comment la nature a-t-elle influencé les stratégies de combat, la vie des soldats, la perception du territoire ?

La forêt, plantée dans les années 1920 et ensuite labellisée Forêt d’Exception®, cristallise tous les questionnements de l’après-guerre sur le difficile travail de mémoire. Aujourd’hui, elle doit à nouveau affronter deux terribles ennemis : le scolyte, petit insecte ravageur, et le réchauffement climatique…

Participez à cette table-ronde animée par :

– Julien Larere-Genevoix, petit-fils de Maurice Genevoix, président-fondateur du Mémorial de Verdun

– Jean-Paul Amat, géographe, auteur de « Les forêts de la Grande Guerre »

– Yannick Vera, responsable environnement ONF – Forêt d’Exception® de Verdun

GRATUIT, réservation conseillée sur notre site Internet. Tout public

Jeudi 2023-06-29 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-29 19:30:00. 0 EUR.

1 Avenue du Corps Européen Mémorial de Verdun

Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est



The Verdun battlefield may be covered in thick forest today, but that wasn?t always the case? What was the landscape like over a century ago? How did nature influence combat strategies, the lives of soldiers and the perception of territory?

The forest, planted in the 1920s and subsequently awarded the Forêt d?Exception® label, crystallizes all the post-war questions about the difficult task of remembering. Today, it is once again facing two terrible enemies: the bark beetle, a small, devastating insect, and global warming?

Join us for this round-table discussion moderated by :

– Julien Larere-Genevoix, grandson of Maurice Genevoix, president and founder of the Verdun Memorial

– Jean-Paul Amat, geographer, author of « Les forêts de la Grande Guerre » (« The Forests of the Great War »)

– Yannick Vera, ONF Environment Manager – Forêt d’Exception® de Verdun

FREE, booking recommended on our website

Puede que el campo de batalla de Verdún esté hoy cubierto de espesos bosques, pero no siempre fue así.. ¿Cómo era el paisaje hace más de un siglo? ¿Cómo influyó la naturaleza en las estrategias de combate, la vida de los soldados y la percepción del terreno?

El bosque, plantado en la década de 1920 y posteriormente galardonado con la etiqueta Forêt d’Exception®, cristaliza todas las preguntas de posguerra sobre la difícil tarea de recordar. Hoy se enfrenta de nuevo a dos terribles enemigos: el escarabajo de la corteza, un pequeño insecto devastador, y el calentamiento global?

Participe en esta mesa redonda moderada por :

– Julien Larere-Genevoix, nieto de Maurice Genevoix, Presidente y fundador del Memorial de Verdún

– Jean-Paul Amat, geógrafo, autor de « Les forêts de la Grande Guerre » (« Los bosques de la Gran Guerra »)

– Yannick Vera, Responsable de Medio Ambiente, ONF – Forêt d’Exception® de Verdun

GRATUITO, se recomienda reservar en nuestra página web

Das Schlachtfeld von Verdun ist heute von einem dichten Wald bedeckt, aber das war nicht immer so? Wie sah die Landschaft vor mehr als einem Jahrhundert aus? Wie hat die Natur die Kampfstrategien, das Leben der Soldaten und die Wahrnehmung des Landes beeinflusst?

Der Wald, der in den 1920er Jahren gepflanzt und später als Forêt d’Exception® ausgezeichnet wurde, ist ein Kristallisationspunkt für alle Fragen der Nachkriegszeit, die sich mit der schwierigen Erinnerungsarbeit befassen. Heute muss er sich erneut zwei schrecklichen Feinden stellen: dem Borkenkäfer und der Klimaerwärmung

Nehmen Sie an dieser Podiumsdiskussion teil, die von :

– Julien Larere-Genevoix, Enkel von Maurice Genevoix, Präsident und Gründer des Mémorial de Verdun

– Jean-Paul Amat, Geograph, Autor von « Les forêts de la Grande Guerre » (Die Wälder des Großen Krieges)

– Yannick Vera, Umweltbeauftragter ONF – Forêt d’Exception® de Verdun

KOSTENLOS, Reservierung auf unserer Website empfohlen

