SANS TAMBOUR 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

C’est l’histoire d’un effondrement : celui d’une maison et des personnes qui l’habitent. Sur scène, les irrésistibles Sarah Le Picard, Lionel Dray, Léo Antonin Lutinier et les six formidables musicien·nes mêlent leurs voix, comme si celles-ci ne pouvaient exister qu’ensemble..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:40:00. 13 EUR.

1 Avenue du Château d’Eau THEATRE GARONNE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



It’s the story of the collapse of a house and the people who live in it. On stage, the irresistible Sarah Le Picard, Lionel Dray, Léo Antonin Lutinier and the six formidable musicians blend their voices, as if they could only exist together.

Es la historia del derrumbe de una casa y de las personas que viven en ella. En el escenario, la irresistible Sarah Le Picard, Lionel Dray, Léo Antonin Lutinier y los seis formidables músicos funden sus voces, como si sólo pudieran existir juntos.

Es ist die Geschichte eines Zusammenbruchs: der Zusammenbruch eines Hauses und der Menschen, die es bewohnen. Die unwiderstehlichen Sarah Le Picard, Lionel Dray, Léo Antonin Lutinier und die sechs großartigen Musiker/innen auf der Bühne vermischen ihre Stimmen, als ob sie nur gemeinsam existieren könnten.

