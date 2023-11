QUE SERA SERA 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Que sera sera est un hommage à Alfred Hitchcock sous forme de comédie, où cinéphiles et moins averti·es sont invité·es à (re) découvrir le réalisateur, maître du suspense. Une interaction savoureuse entre le cinéma et le théâtre.

Durée : 1h40.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 21:40:00. 10 EUR.

1 Avenue du Château d’Eau THEATRE GARONNE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Que sera sera is a tribute to Alfred Hitchcock in the form of a comedy, where film buffs and the less informed are invited to (re)discover the director and master of suspense. A delightful interplay between cinema and theater.

Running time: 1 hour 40 minutes

Que sera sera es un homenaje a Alfred Hitchcock en forma de comedia, donde se invita a los cinéfilos y a los menos informados a (re)descubrir al director, maestro del suspense. Un delicioso juego entre cine y teatro.

Duración: 1 hora 40 minutos

Que sera sera ist eine Hommage an Alfred Hitchcock in Form einer Komödie, in der Filmliebhaber und weniger erfahrene Zuschauer eingeladen sind, den Regisseur und Meister der Spannung (wieder) zu entdecken. Eine schmackhafte Interaktion zwischen Film und Theater.

Dauer: 1h40

