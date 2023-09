MAYA DUNIETZ JOUE EMAHOY TSEGUÉ-MARYAM GUÈBROU 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une compositrice éthiopienne, presque centenaire, retirée depuis des décennies dans un couvent orthodoxe de Jérusalem, confie son œuvre à une jeune pianiste brillante et audacieuse. C’est l’histoire d’Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou et Maya Dunietz..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 19:50:00. 10 EUR.

1 Avenue du Château d’Eau THEATRE GARONNE

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



An Ethiopian composer, almost a hundred years old, retired for decades to an Orthodox convent in Jerusalem, entrusts her work to a brilliant, daring young pianist. This is the story of Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou and Maya Dunietz.

Una compositora etíope, casi centenaria, retirada desde hace décadas a un convento ortodoxo de Jerusalén, confía su obra a una joven pianista brillante y audaz. Esta es la historia de Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou y Maya Dunietz.

Eine fast hundertjährige äthiopische Komponistin, die sich seit Jahrzehnten in ein orthodoxes Kloster in Jerusalem zurückgezogen hat, vertraut ihr Werk einer jungen, brillanten und kühnen Pianistin an. Dies ist die Geschichte von Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou und Maya Dunietz.

Mise à jour le 2023-09-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE