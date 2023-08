Fête de la Science – Sur les traces de l’uranium limousin 1 avenue du Brugeaud Bessines-sur-Gartempe, 14 octobre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Les mines d’uranium du Limousin ont été exploitées de 1949 à 2001 et ont largement contribué au développement du programme électronucléaire français. Que reste-t-il, sur le terrain, de ce demi-siècle d’exploitation ? Venez le découvrir dans le cadre de la 32ème édition de la Fête de la Science lors d’une visite guidée d’anciens sites miniers réaménagés. Lors de cette sortie terrain, les visiteurs pourront découvrir, autour de Bessines-sur-Gartempe, 3 anciens sites uranifères réaménagés selon des thématiques différentes. Installation d’un nouveau biotope, reconversion industrielle, recyclage des eaux et d’autres sujets seront évoqués par des guides bénévoles de l’association Energies Limousines, gérant du musée URÊKA. Gratuit. Sur inscription par email ou par téléphone..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:30:00. EUR.

1 avenue du Brugeaud Musée intéractif de la mine UREKA

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Limousin uranium mines were in operation from 1949 to 2001, making a major contribution to the development of France’s nuclear power program. What remains of this half-century of mining? Come and find out, as part of the 32nd Fête de la Science, during a guided tour of redeveloped former mining sites. During this field trip, visitors will discover 3 former uranium sites around Bessines-sur-Gartempe, redeveloped according to different themes. Installation of a new biotope, industrial reconversion, water recycling and other topics will be covered by volunteer guides from the Energies Limousines association, which runs the URÊKA museum. Free admission. Registration by email or telephone.

Las minas de uranio del Lemosín funcionaron de 1949 a 2001 y contribuyeron en gran medida al desarrollo del programa nuclear francés. ¿Qué queda de este medio siglo de explotación? Descúbralo en el marco de la 32ª Fiesta de la Ciencia durante una visita guiada a antiguas explotaciones mineras rehabilitadas. Durante esta excursión, los visitantes descubrirán 3 antiguos emplazamientos de uranio en los alrededores de Bessines-sur-Gartempe que han sido reurbanizados siguiendo diferentes temáticas. La instalación de un nuevo biotopo, la reconversión industrial, el reciclaje del agua y otros temas serán tratados por guías voluntarios de la asociación Energies Limousines, que gestiona el museo URÊKA. Entrada gratuita. Inscripción por correo electrónico o teléfono.

Die Uranminen im Limousin wurden von 1949 bis 2001 betrieben und trugen wesentlich zur Entwicklung des französischen Kernenergieprogramms bei. Was ist vor Ort von diesem halben Jahrhundert des Abbaus übrig geblieben? Entdecken Sie dies im Rahmen der 32. Ausgabe der Fête de la Science bei einer geführten Besichtigung von ehemaligen, neu gestalteten Bergbaustandorten. Bei diesem Feldausflug können die Besucher in der Umgebung von Bessines-sur-Gartempe drei ehemalige Uranbergbaugebiete entdecken, die nach verschiedenen Themen neu gestaltet wurden. Einrichtung eines neuen Biotops, industrielle Umnutzung, Wasserrecycling und andere Themen werden von ehrenamtlichen Führern des Vereins Energies Limousines, dem Betreiber des URÊKA-Museums, angesprochen. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach Anmeldung per E-Mail oder Telefon.

