Ester Technopole – Fête de la Science 1 Avenue d’Ester Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les 12, 13 et 14 octobre à Ester Technopole à Limoges, participez au Village des Scicnes à l’occasion de la Fête de la Science,

Pour la 32ème édition, le sport est mis à l’honneur dans le cadre des Jeux Olympiques et Paraplympiques de Paris 2024. L’occasion parfaite, pour l’association Récréasciences qui coordonne la manifestation en Limousin, d’inviter des chercheurs et acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle, à nourrir le dialogue entre sciences et société.

Plusieurs stands et animations seront proposés au cours de ses trois jours notamment une session-découverte autour du skate-board, un village olympique et le Scientibus.

Les 12 et 13 sont réservées au public scolaire et à tous sur réservations. Le 14 est ouvert à tous les publics..

2023-10-12 fin : 2023-10-14 . EUR.

1 Avenue d’Ester Ester Technopole

Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On October 12, 13 and 14 at Ester Technopole in Limoges, take part in the Village des Scicnes as part of the Fête de la Science,

For the 32nd edition, sport is in the spotlight as part of the Paris 2024 Olympic and Parapolympic Games. The perfect opportunity for the Récréasciences association, which coordinates the event in Limousin, to invite researchers and players in scientific, technical and industrial culture, to nurture the dialogue between science and society.

A number of stands and events will be on offer over the three days, including a skateboarding discovery session, an Olympic village and the Scientibus.

Days 12 and 13 are reserved for schoolchildren, and are open to the general public by reservation. The 14th is open to all.

Los días 12, 13 y 14 de octubre, en la Ester Technopole de Limoges, participe en el Village des Scicnes, en el marco de la Fiesta de la Ciencia,

En su 32ª edición, el deporte será el protagonista en el marco de los Juegos Olímpicos y Parapolímpicos de París 2024. Para la asociación Récréasciences, que coordina el evento en Lemosín, es la ocasión perfecta para invitar a los investigadores y a los actores de la cultura científica, técnica e industrial a fomentar el diálogo entre ciencia y sociedad.

A lo largo de los tres días se ofrecerán numerosos stands y eventos, entre ellos una sesión de descubrimiento del monopatín, una villa olímpica y el Scientibus.

Los días 12 y 13 están reservados a escolares y otras personas con reserva previa. El día 14 está abierto al público en general.

Nehmen Sie am 12., 13. und 14. Oktober im Ester Technopole in Limoges anlässlich der Fête de la Science am Village des Scicnes teil,

Bei der 32. Ausgabe wird der Sport im Rahmen der Olympischen und Paraolympischen Spiele von Paris 2024 geehrt. Für den Verein Récréasciences, der die Veranstaltung im Limousin koordiniert, ist dies die perfekte Gelegenheit, Forscher und Akteure der wissenschaftlichen, technischen und industriellen Kultur einzuladen, um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern.

Während der dreitägigen Veranstaltung werden verschiedene Stände und Animationen angeboten, darunter eine Skateboard-Session, ein olympisches Dorf und der Scientibus.

Der 12. und 13. Tag sind für Schulklassen und andere Interessierte mit Reservierung reserviert. Der 14. ist für alle geöffnet.

