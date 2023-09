Animation de la Semaine bleue à Salleboeuf 1 Avenue des Vignes Sallebœuf, 4 octobre 2023, Sallebœuf.

Sallebœuf,Gironde

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organise de nombreuses animations dans le cadre de la Semaine bleue (pour les personnes âgées et les retraités). Le thème de l’édition 2023 est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». A Sallebœuf, une conférence se tiendra au foyer rural et traitera de l’alimentation chez les séniors. Entrée libre..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 18:00:00. EUR.

1 Avenue des Vignes Salle des aînés au Foyer Rural

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de communes des Coteaux bordelais organizes a number of events as part of Semaine bleue (blue week) for seniors and retired people. The theme of the 2023 edition is « Growing old together, an opportunity to be cultivated ». In Salleb?uf, a conference will be held at the foyer rural on the subject of nutrition for the elderly. Admission free.

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organiza una serie de actos en el marco de la Semaine bleue (Semana azul) para mayores y jubilados. El tema de la edición de 2023 es « Envejecer juntos, una oportunidad que hay que cultivar ». En Sallebœuf se celebrará una conferencia en el vestíbulo rural sobre el tema de la nutrición de las personas mayores. La entrada es gratuita.

Die Communauté de communes des Coteaux bordelais organisiert im Rahmen der Blauen Woche (für ältere Menschen und Rentner) zahlreiche Veranstaltungen. Das Thema der Ausgabe 2023 lautet « Gemeinsam älter werden, eine Chance, die es zu nutzen gilt ». In Salleb?uf findet im Foyer rural eine Konferenz statt, die sich mit der Ernährung von Senioren befasst. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de l’Entre-deux-Mers