RANDONNEE PEDESTRE DINATOIRE “ ENTRE TERRE ET MER“ 1 avenue des Renardières Saint-Michel-Chef-Chef, 30 septembre 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

L’association du Don du Sang, en partenariat avec les Pompiers organisent la 4ème randonnée pédestre dînatoire

Dîner par étape, circuit de 12kms

Départ entre 18h et 20h

Gilet jaune et lampe torche obligatoires.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 20:00:00. .

1 avenue des Renardières Salle des Renardières

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The association du Don du Sang, in partnership with the fire department, is organizing the 4th « randonnée pédestre dînatoire »

Dinner by stage, 12kms circuit

Departure between 6pm and 8pm

Yellow vest and flashlight mandatory

La asociación du Don du Sang, en colaboración con los bomberos, organiza la 4ª cena a pie

Cena por etapas, circuito de 12 km

Salida entre las 18h y las 20h

Chalecos amarillos y antorchas obligatorios

Der Blutspendeverein organisiert in Partnerschaft mit der Feuerwehr die 4. Dinner-Wanderung

Abendessen pro Etappe, Rundweg von 12kms

Start zwischen 18h und 20h

Gelbe Weste und Taschenlampe sind Pflicht

