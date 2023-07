Journée portes ouvertes des associations 1 Avenue des Prés Bias, 10 septembre 2023, Bias.

Bias,Lot-et-Garonne

Présentations et démonstrations par les associations Biassaise.

Ateliers, animations, promenades en calèche, structures gonflables….

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

1 Avenue des Prés Parc de la mairie

Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Presentations and demonstrations by Biass associations.

Workshops, activities, horse-drawn carriage rides, inflatable structures…

Presentaciones y demostraciones de las asociaciones de Biass.

Talleres, animaciones, paseos en coche de caballos, estructuras hinchables…

Präsentationen und Vorführungen von Vereinen aus Biassaise.

Workshops, Animationen, Kutschfahrten, Hüpfburgen…

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47