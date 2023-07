Le Pressoir des Gourmands 1, avenue des Nations Douzy, 12 juillet 2023, Douzy.

Douzy,Ardennes

Situé sur la D9 entre Warcq et Belval, en direction de l’aérodrome, le Pressoir des Gourmands vous propose des jus de fruits, cidres, crèmes de caramel au beurre salé, sirops ainsi que des confitures extra, toujours 100% naturels et sans conservateurs.Découvrez les parfums d’antan et d’aujourd’hui au travers d’une large gamme de produits, à base de fruits sélectionnés avec soin et transformés de manière artisanale !Produits disponibles : Jus de fruits 100% naturel, confitures, cidres, sirops, crèmes de caramels…La boutique propose un large choix de produits locaux : bières, apéritifs, terrines, charcuterie, plats préparés, dinde rouge des Ardennes, safran des Ardennes, chocolats, Miel et produits de la ruche, bonbons, confiseries, cosmétiques, soupes, biscuits, thés, tisanes, cafés, vinaigres, produits BIO etc ….Modalités de commande : Sur place et en ligne sur www.lepressoirdesgourmands.fr – Retrait en magasin- Livraison dans toutes les Ardennes- Envois dans toute la FranceNos récompenses : – Médaille d’or Jus de pomme entier ET Pomme framboise , concours général agricole 2019- Médaille de bronze Jus de pomme framboise, concours général agricole 2020- Médaille d’argent Jus de pomme clair , concours général agricole 2020.

1, avenue des Nations

Douzy 08140 Ardennes Grand Est



Located on the D9 between Warcq and Belval, towards the airfield, the Pressoir des Gourmands offers you fruit juices, ciders, salted butter caramel creams, syrups as well as extra jams, always 100% natural and without preservatives.Discover the flavours of yesteryear and today through a wide range of products, made from carefully selected fruit and processed by hand! Available products: 100% natural fruit juices, jams, ciders, syrups, caramel creams…The shop offers a wide choice of local products: beers, aperitifs, terrines, cold meats, prepared dishes, red turkey from the Ardennes, saffron from the Ardennes, chocolates, honey and beehive products, sweets, sweets, cosmetics, soups, biscuits, teas, herbal teas, coffees, vinegars, organic products etc ….Ordering methods: On site and online at www.lepressoirdesgourmands.fr – Pick-up in store – Delivery in all the Ardennes – Shipments throughout FranceOur awards: – Gold medal Whole apple juice AND raspberry apple, general agricultural competition 2019 – Bronze medal Apple raspberry juice, general agricultural competition 2020 – Silver medal Light apple juice, general agricultural competition 2020

Situado en la D9 entre Warcq y Belval, en dirección al aeródromo, el Pressoir des Gourmands ofrece zumos de frutas, sidras, cremas de caramelo de mantequilla salada, jarabes y mermeladas extra, siempre 100% naturales y sin conservantes.Descubra los sabores de antaño y de hoy a través de una amplia gama de productos, basados en frutas cuidadosamente seleccionadas y procesadas de forma tradicional. Productos disponibles: zumos de frutas 100% naturales, mermeladas, sidras, jarabes, cremas de caramelo…La tienda ofrece una amplia gama de productos locales: cervezas, aperitivos, terrinas, charcutería, platos preparados, pavo rojo de las Ardenas, azafrán de las Ardenas, chocolates, miel y productos de la colmena, dulces, confitería, cosméticos, sopas, galletas, tés, infusiones, cafés, vinagres, productos ecológicos, etc. ….Medidas de pedido: in situ y en línea en www.lepressoirdesgourmands.fr – Recogida en tienda – Entrega en todas las Ardenas – Envíos en toda FranciaNuestros premios: – Medalla de oro Zumo de manzana entero Y zumo de manzana de frambuesa, Concours Général Agricole 2019 – Medalla de bronce Zumo de manzana de frambuesa, Concours Général Agricole 2020 – Medalla de plata Zumo de manzana claro, Concours Général Agricole 2020

Le Pressoir des Gourmands liegt an der D9 zwischen Warcq und Belval, in Richtung des Flugplatzes. Hier finden Sie Fruchtsäfte, Cidre, Cremes aus gesalzenem Karamell, Sirupe sowie Konfitüren extra, die immer 100% natürlich und ohne Konservierungsstoffe sind.Entdecken Sie die Aromen von früher und heute anhand einer breiten Produktpalette, die auf sorgfältig ausgewählten und handwerklich verarbeiteten Früchten basiert!Verfügbare Produkte: 100% natürliche Fruchtsäfte, Konfitüren, Cidre, Sirupe, Karamellcremes…Der Laden bietet eine große Auswahl an lokalen Produkten: Biere, Aperitifs, Terrinen, Wurstwaren, Fertiggerichte, roter Truthahn aus den Ardennen, Safran aus den Ardennen, Schokolade, Honig und Bienenstockprodukte, Süßigkeiten, Konfekt, Kosmetika, Suppen, Kekse, Tees, Kräutertees, Kaffee, Essig, BIO-Produkte usw. ….Bestellungsmodalitäten: Vor Ort und online auf www.lepressoirdesgourmands.fr – Abholung im Geschäft- Lieferung in alle Ardennen- Versand in ganz FrankreichUnsere Auszeichnungen: – Goldmedaille Ganzer Apfelsaft UND Himbeerapfel , Concours général agricole 2019- Bronzemedaille Himbeerapfelsaft, Concours général agricole 2020- Silbermedaille Klarer Apfelsaft , Concours général agricole 2020

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme