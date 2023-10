Rendez-vous Découverte : Le Pressoir des Gourmands 1, avenue des Nations Douzy, 3 novembre 2023, Douzy.

Douzy,Ardennes

Au programme, visite commentée du pressoir et du pasteurisateur avec une dégustation de produits..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

1, avenue des Nations

Douzy 08140 Ardennes Grand Est



The program includes a guided tour of the press and pasteurizer, with product tasting.

El programa incluye una visita guiada a la prensa y la pasteurizadora, con degustación de productos.

Auf dem Programm stehen eine kommentierte Besichtigung der Weinpresse und des Pasteurisierers mit einer Produktverkostung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Ardennes Tourisme