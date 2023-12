Marché de l’amitié et de la solidarité à Amboise 1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Marché de l’amitié et de la solidarité le 16 et 17 décembre. Avec vente d’objets solidaires et de décorations par les associations. Salle des fêtes Francis Poulenc / Accès libre.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

1 Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Friendship and solidarity market on December 16 and 17. With sales of solidarity items and decorations by associations. Salle des fêtes Francis Poulenc / Free admission

Mercadillo de la amistad y la solidaridad los días 16 y 17 de diciembre. Las asociaciones venderán artículos solidarios y decoraciones. Sala de fiestas Francis Poulenc / Entrada gratuita

Markt der Freundschaft und Solidarität am 16. und 17. Dezember. Mit Verkauf von Solidaritätsartikeln und Dekorationen durch die Vereine. Festsaal Francis Poulenc / Freier Zugang

Mise à jour le 2023-11-29 par OFFICE AMBOISE