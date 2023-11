1er Salon de la BD historique et de la figurine à Amboise 1 Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise, 25 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

1er salon de la BD historique et de la figurine à Amboise salle Francis Poulenc, les samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023. Entrée gratuite.

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

1 Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



1st Salon de la BD historique et de la figurine in Amboise, Salle Francis Poulenc, Saturday November 25 and Sunday November 26, 2023. Free admission

1er Salón del Cómic Histórico y de la Miniatura, Amboise, Salle Francis Poulenc, sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 2023. Entrada gratuita

1. Messe für historische Comics und Figuren in Amboise Salle Francis Poulenc am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November 2023. Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-17 par OFFICE AMBOISE