ATELIER « ECRITURE GRECQUE SUR OSTRACON » 1 avenue des Hallebardes Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault ATELIER « ECRITURE GRECQUE SUR OSTRACON » 1 avenue des Hallebardes Agde, 25 octobre 2023, Agde. Agde,Hérault Atelier d’écriture pour jeune public..

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 12:30:00. EUR.

1 avenue des Hallebardes

Agde 34300 Hérault Occitanie



Writing workshop for young audiences. Taller de escritura para público joven. Schreibworkshop für junges Publikum. Mise à jour le 2023-10-02 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu 1 avenue des Hallebardes Adresse 1 avenue des Hallebardes Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville 1 avenue des Hallebardes Agde latitude longitude 43.28674;3.51379

1 avenue des Hallebardes Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/