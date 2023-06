JOUETS ANTIQUES 1 Avenue des Hallebardes Agde, 13 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Atelier de fabrication de jouets antiques.

> Dès 7 ans..

2023-07-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-31 12:30:00. EUR.

1 Avenue des Hallebardes

Agde 34300 Hérault Occitanie



Workshop to make antique toys.

> From 7 years old.

Taller de fabricación de juguetes antiguos.

> Desde los 7 años.

Workshop zur Herstellung von antikem Spielzeug.

> Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE