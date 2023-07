EXPOSITON « ECHOS DE L’ANTIQUITE AVEC ASSASSIN’S CREED » 1 avenue des Hallebardes Agde, 8 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Le Musée de l’Ephèbe propose une exposition d’oeuvres archéologiques et des concept arts (illustrations, recherche graphique en animation / jeu vidéo ) de la célèbre licence Assassin’s Creed..

2023-07-08 fin : 2023-11-05 . EUR.

1 avenue des Hallebardes

Agde 34300 Hérault Occitanie



The Musée de l’Ephèbe presents an exhibition of archaeological works and concept arts (illustrations, graphic research in animation / video games) from the famous Assassin’s Creed license.

El Musée de l’Ephèbe presenta una exposición de obras arqueológicas y concept arts (ilustraciones, investigación gráfica en animación / videojuegos) de la famosa licencia Assassin’s Creed.

Das Musée de l’Ephèbe zeigt eine Ausstellung mit archäologischen Werken und Concept Arts (Illustrationen, grafische Forschung in Animation / Videospiel ) der berühmten Assassin’s Creed-Lizenz.

