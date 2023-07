Concert rock avec Foolbazard 1 Avenue des gabariers Spontour Soursac, 5 août 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

Le café « Au Triolet Café » vous invite au concert rock avec Foolbazard.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

1 Avenue des gabariers Spontour

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Au Triolet Café invites you to a rock concert with Foolbazard

Au Triolet Café te invita a un concierto de rock con Foolbazard

Das « Au Triolet Café » lädt Sie zum Rockkonzert mit Foolbazard ein

