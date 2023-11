Concours International de Belcanto Vincenzo Bellini à Vendôme 1 Avenue des Cités Unies de l’Europe Vendôme, 1 décembre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Nous espérons vous accueillir nombreux lors de cette onzième édition et félicitons chaleureusement l’ensemble des candidats..

Vendredi 2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-02 . 20 EUR.

1 Avenue des Cités Unies de l’Europe

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



We look forward to welcoming many of you to this eleventh edition, and warmly congratulate all the candidates.

Esperamos dar la bienvenida a muchos de ustedes en esta undécima edición y felicitamos calurosamente a todos los candidatos.

Wir hoffen, Sie bei dieser elften Ausgabe zahlreich begrüßen zu dürfen, und gratulieren allen Kandidaten herzlich.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Vendome – Territoires Vendomois