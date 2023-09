Dunes Aventure Soirée caritative 1 Avenue des Chênes La Teste-de-Buch, 13 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Dunes Aventure organise une soirée caritative au profit des cantines scolaire, pour leur financement sur l’année 2023-2024.

Diner animé par Gérard Dumazeau à partir de 19h30..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:30:00. EUR.

1 Avenue des Chênes Salle Pierre Dignac

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dunes Aventure is organizing a charity evening to raise funds for school canteens in 2023-2024.

Dinner hosted by Gérard Dumazeau from 7:30pm.

Dunes Aventure organiza una velada benéfica para recaudar fondos destinados a los comedores escolares de 2023-2024.

Cena ofrecida por Gérard Dumazeau a partir de las 19.30 h.

Dunes Aventure organisiert einen Wohltätigkeitsabend zugunsten der Schulkantinen, um deren Finanzierung im Jahr 2023-2024 zu sichern.

Abendessen unter der Leitung von Gérard Dumazeau ab 19.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT La Teste-de-Buch