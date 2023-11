Votre menu du réveillon de la Saint-Sylvestre à La Table du Saint-Christophe 1 Avenue des Alcyons 44500 La baule La baule, 31 décembre 2023, La baule.

Votre menu du réveillon de la Saint-Sylvestre à La Table du Saint-Christophe Dimanche 31 décembre, 09h00 1 Avenue des Alcyons 44500 La baule Menu adulte: 249

Savourez la magie des fêtes de fin d’année au Saint-Christophe.

La Table du Saint-Christophe vous propose ses menus de fêtes. Découvrez nos menus et réservez dès à présent votre repas ! Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour un moment d’exception.

1 Avenue des Alcyons 44500 La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 62 40 00 02 40 62 40 40 reception@st-christophe.com http://www.st-christophe.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T09:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00

