Loire-Atlantique

Votre menu du jour de l'an à La Table du Saint-Christophe
Dimanche 1 janvier 2023, 09h00
1 Avenue des Alcyons 44500 La baule

Menu adulte: 99

Menu adulte: 99

A M U S E – B O U C H E
Maki de thon rouge, bouillon dashi et pousses de coriandre fraiche
Berlingots de betterave, chair de tourteau au chèvre frais, condiment noisette
Foie gras du Domaine de Lanvaux au Porto blanc, chutney mandarine et pain Marius

Maki de thon rouge, bouillon dashi et pousses de coriandre fraiche Berlingots de betterave, chair de tourteau au chèvre frais, condiment noisette Foie gras du Domaine de Lanvaux au Porto blanc, chutney mandarine et pain Marius Homard breton, mille-feuille de céleri-rave au poivre de Tasmanie,

sauce corail au caviar Neige de fromage frais, condiments et chutney coing (+12 euros) Merveille Ananas et Coco 99 euros par personne

Menu sous réserve de modification

2023-01-01T09:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

