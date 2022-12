Votre menu du jour de Noël à La Table du Saint-Christophe 1 Avenue des Alcyons 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Menu adulte: 94, Enfant: 49

AMUSE – BOUCHE Carpaccio de langoustine, bouillo de têtes au miso et caviar d'Aquitaine MENU Foie gras du Domaine de Lanvaux au Porto blanc, chutney mandarine et pain Marius Noix de Sain…

Carpaccio de langoustine, bouillo de têtes au miso et caviar d’Aquitaine MENU Foie gras du Domaine de Lanvaux au Porto blanc, chutney mandarine et pain Marius Noix de Saint-Jacques au beurre de corail, céleri et lard fumé Chapon de la ferme de la Maison Neuve, boudin de chapon à la truffe,

Topinambours rôtis au jus de volaille éclats de marrons grillés et morilles Neige de fromage frais, condiments et chutney coing (+12 euros) La pomme de pin en chocolat, émulsion légère aux marrons 94 euros par personne

Menu sous réserve de modification

50% d’arrhes à verser au moment de la

réservation, annulable et remboursable

jusqu’au 15 décembre 2022 MENU DE NOËL DES ENFANTS

Gougères au fromage Foie Gras, chutney mandarine et pain aux fruits Chapon, marrons grillés et Pommes Anna Trou au Champomy, sorbet citron La pomme de pin en chocolat, émulsion légère aux marrons

49 euros par enfant

un cadeau de Noël inclus

Menu réservé aux enfants de moins de 12 ans

Menu sous réserve de modification

