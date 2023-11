Concert de jazz pour les victimes de l’Ukraine à Rognes avec le Big Band d’Aix-en-Provence 1 avenue de Verdun Rognes, 18 novembre 2023, Rognes.

Rognes,Bouches-du-Rhône

Concert de Jazz du Big Band d’Aix-en-Provence au profit de l’Association SOS Ouman qui vient en aide aux victimes de la guerre en Ukraine..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

1 avenue de Verdun M.J.C

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jazz concert by the Aix-en-Provence Big Band in aid of the SOS Uman Association, which helps victims of the war in Ukraine.

Concierto de jazz de la Big Band de Aix-en-Provence en beneficio de la asociación SOS Uman, que ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania.

Jazzkonzert der Big Band von Aix-en-Provence zugunsten des Vereins SOS Ouman, der den Opfern des Krieges in der Ukraine hilft.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office Municipal de Tourisme de Rognes