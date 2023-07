BRIC A BRAC 1 AVENUE DE VERDUN Pineuilh, 12 août 2023, Pineuilh.

Pineuilh,Gironde

VENTE D’OBJETS DE BROCANTE DIVERS AU PROFIT DES GROUPES DE CATE ET DE L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE ET DU TEMPLE DE SAINTE FOY.

2023-08-12 fin : 2023-08-13 16:00:00. .

1 AVENUE DE VERDUN MAISON PAROISSIALE LA CIGOGNE

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



SALE OF VARIOUS SECOND-HAND GOODS TO BENEFIT CATE GROUPS AND THE ASSOCIATION FOR THE RENOVATION OF THE CHURCH AND TEMPLE OF SAINTE FOY

VENTA DE VARIOS ARTICULOS DE SEGUNDA MANO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS CATE Y DE LA ASOCIACION PARA LA RENOVACION DE LA IGLESIA Y DEL TEMPLO DE SAINTE FOY

VERKAUF VERSCHIEDENER TRÖDELWAREN ZUGUNSTEN DER CATE-GRUPPEN UND DES VEREINS FÜR DIE RENOVIERUNG DER KIRCHE UND DES TEMPELS VON SAINTE FOY

Mise à jour le 2023-07-09 par OT du Pays Foyen