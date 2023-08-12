BRIC A BRAC 1 AVENUE DE VERDUN Pineuilh
BRIC A BRAC 1 AVENUE DE VERDUN Pineuilh, 12 août 2023, Pineuilh.
Pineuilh,Gironde
VENTE D’OBJETS DE BROCANTE DIVERS AU PROFIT DES GROUPES DE CATE ET DE L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE ET DU TEMPLE DE SAINTE FOY.
2023-08-12 fin : 2023-08-13 16:00:00. .
1 AVENUE DE VERDUN MAISON PAROISSIALE LA CIGOGNE
Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine
SALE OF VARIOUS SECOND-HAND GOODS TO BENEFIT CATE GROUPS AND THE ASSOCIATION FOR THE RENOVATION OF THE CHURCH AND TEMPLE OF SAINTE FOY
VENTA DE VARIOS ARTICULOS DE SEGUNDA MANO EN BENEFICIO DE LOS GRUPOS CATE Y DE LA ASOCIACION PARA LA RENOVACION DE LA IGLESIA Y DEL TEMPLO DE SAINTE FOY
VERKAUF VERSCHIEDENER TRÖDELWAREN ZUGUNSTEN DER CATE-GRUPPEN UND DES VEREINS FÜR DIE RENOVIERUNG DER KIRCHE UND DES TEMPELS VON SAINTE FOY
Mise à jour le 2023-07-09 par OT du Pays Foyen