Atelier nutrition au clic info sénior de Lignières 1 Avenue de Verdun Lignières, 5 décembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Aux côtés d’une diététicienne, élaborez un repas avec des produits de saison. Inscription indispensable. Attention, la séance du 24 octobre est déjà complète..

Mardi 2023-12-05 10:00:00 fin : 2023-12-05 . EUR.

1 Avenue de Verdun

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Work with a dietician to create a meal using seasonal produce. Registration essential. Please note that the October 24 session is already full.

Trabaje con un dietista para preparar una comida con productos de temporada. Inscripción obligatoria. La sesión del 24 de octubre ya está completa.

Stellen Sie an der Seite einer Ernährungsberaterin eine Mahlzeit mit saisonalen Produkten zusammen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Achtung, die Sitzung am 24. Oktober ist bereits ausgebucht.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT LIGNIERES