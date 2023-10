Atelier d’écriture intuitive 1 avenue de Verdun Bonnebosq, 3 novembre 2023, Bonnebosq.

Bonnebosq,Calvados

Pour les enfants de 12 à 15 ans.

Les ados pourront laisser libre court à leur plume avec Anne-Lise..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-03 12:00:00. .

1 avenue de Verdun Autour d’un thé – Le labo créatif

Bonnebosq 14340 Calvados Normandie



For children aged 12 to 15.

Teens can give free rein to their writing skills with Anne-Lise.

Para niños de 12 a 15 años.

Los adolescentes pueden dar rienda suelta a sus dotes de escritura con Anne-Lise.

Für Kinder von 12 bis 15 Jahren.

Teenager können mit Anne-Lise ihrer Feder freien Lauf lassen.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche