Virades de l’Espoir 1 Avenue de Rodez, 22 septembre 2023, Laissac-Sévérac l'Église.

Venez nombreux pour donner du souffle à ceux qui en manquent ! Au Centre Administratif de Laissac..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-24 . .

1 Avenue de Rodez LAISSAC

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie



Come in large numbers to give breath to those who lack it! At the Administrative Center of Laissac.

¡Venid en masa a dar aliento a los que carecen de él! En el Centro Administrativo de Laissac.

Kommen Sie zahlreich, um denjenigen, denen es an Atem fehlt, diesen zu geben! Im Centre Administratif de Laissac.

Mise à jour le 2023-03-29 par ADT de l’Aveyron