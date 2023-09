Atelier dégustation vins et fromages de chèvre 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres Atelier dégustation vins et fromages de chèvre 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle, 6 octobre 2023, Celles-sur-Belle. Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres Atelier dégustation vins et fromages de chèvre Vendredi 6 octobre à 18h à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle Durée : 1h30 – tarif 22€/personne

Sur réservation au 05 49 16 67 16.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

1 Avenue de Niort Maison des Fromages de Chèvre

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Goat’s cheese and wine tasting workshop Friday, October 6 at 6pm at the Maison des Fromages de Chèvre in Celles-sur-Belle Duration: 1h30 – price 22?/person

Reservations required on 05 49 16 67 16 Taller de degustación de vinos y quesos de cabra Viernes 6 de octubre a las 18:00 h en la Maison des Fromages de Chèvre de Celles-sur-Belle Duración: 1h30 – precio 22€/persona

Reserva obligatoria en el 05 49 16 67 16 Workshop Wein- und Ziegenkäseverkostung Freitag, 6. Oktober um 18 Uhr im Maison des Fromages de Chèvre (Haus des Ziegenkäses) in Celles-sur-Belle Dauer: 1h30 – Tarif 22?/Person

Mise à jour le 2023-09-06

