Atelier des Curieux – Fabrique à fromages 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle, 11 juillet 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Atelier des curieux – Fabrique à fromages

À la Maison des Fromages de chèvre à Celles-sur-Belle

Découvrez la fabrication des fromages et dégustez-les !

Les 11 et 13 juillet

et les 22, 23 et 24 août

À 10h30 et 15h

Durée : 1h

Tarif 4,5€

réservation indispensable au 05 49 16 67 16..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

1 Avenue de Niort Maison des fromages de chèvre

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Atelier des curieux – Cheese factory

At the Maison des Fromages de chèvre in Celles-sur-Belle

Discover how cheeses are made and taste them!

July 11 and 13

and August 22, 23 and 24

10:30 am and 3 pm

Duration: 1 hour

Price 4.5?

booking essential on 05 49 16 67 16.

Atelier des curieux – Quesería

En la Maison des Fromages de Chèvre de Celles-sur-Belle

Descubra cómo se elaboran los quesos y degústelos

Los días 11 y 13 de julio

y 22, 23 y 24 de agosto

A las 10.30 h y a las 15 h

Duración: 1 hora

Precio: 4,5

imprescindible reservar en el 05 49 16 67 16.

Atelier der Neugierigen – Käsefabrik

Im Maison des Fromages de chèvre (Haus des Ziegenkäses) in Celles-sur-Belle

Entdecken Sie die Herstellung von Käse und probieren Sie ihn!

Am 11. und 13. Juli

und am 22., 23. und 24. August

Um 10.30 Uhr und 15 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Preis: 4,5 ?

reservierung erforderlich unter 05 49 16 67 16.

