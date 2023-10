Les Concerts de Poche 1, avenue de Middelkerke Épernay, 22 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Par les musiciens Philippe Bernold (flûte) et Sylvain Blassel (harpe)

Duo flûte et harpe, autour notamment d’un texte écrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité et de l’atelier sociolinguistique.

En partenariat avec la Ville d’Épernay, l’École de Musique d’Épernay et sa Région – Avec le soutien de la DRAC Grand Est et de la CAF de la Marne.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

1, avenue de Middelkerke Salle Odile-Kopp

Épernay 51200 Marne Grand Est



Mise à jour le 2023-10-12 par ADT de la Marne