Spectacle Vivaldi « Anatomie de la joie » 1 avenue de l’Impératrice Biarritz, 27 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Maruska Le Moing, soprano

Marthe Alexandre, mezzo-soprano

Eloïse Fagalde, violoncelliste

Guillaume Latour, violoniste

Paul Remay, mise en scène

Charles Gounot

– « L’Arithmétique » : Duettino pour deux voix égales extrait des 15 mélodies enfantines

Antonio Vivaldi

– « Piango, gemo, sospiro e peno » : Aria extrait de la cantate Piang, gemo, sospiro RV 675

– « Ah, ch’infelice Sempre » : Aria extrait de la cantate Cessate, omai cessate RV 684

– « Agitata inido flatu » : Aria extrait de l’oratorio Juditha Triumphans RV 544

– « Godrem Fra noi la pace » : Duo extrait de La Senna festeggiante, RV693, NSI Dominus RV 608

Jean Rocine

– Textes extraits des cantiques spirituels.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

1 avenue de l’Impératrice Hôtel du Palais

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Maruska Le Moing, soprano

Marthe Alexandre, mezzo-soprano

Eloïse Fagalde, cellist

Guillaume Latour, violinist

Paul Remay, stage director

Charles Gounot

– « L’Arithmétique »: Duettino for two equal voices from 15 mélodies enfantines

Antonio Vivaldi

– « Piango, gemo, sospiro e peno »: Aria from the cantata Piang, gemo, sospiro RV 675

– « Ah, ch’infelice Sempre »: Aria from cantata Cessate, omai cessate RV 684

– « Agitata inido flatu »: Aria from the oratorio Juditha Triumphans RV 544

– « Godrem Fra noi la pace »: Duo from La Senna festeggiante, RV693, NSI Dominus RV 608

Jean Rocine

– Texts from spiritual canticles

Maruska Le Moing, soprano

Marthe Alexandre, mezzosoprano

Eloïse Fagalde, violonchelista

Guillaume Latour, violinista

Paul Remay, director de escena

Charles Gounot

– « L’Arithmétique »: Duettino para dos voces iguales a partir de 15 mélodies enfantines

Antonio Vivaldi

– « Piango, gemo, sospiro e peno » : Aria de la cantata Piang, gemo, sospiro RV 675

– « Ah, ch’infelice Sempre »: Aria de la cantata Cessate, omai cessate RV 684

– « Agitata inido flatu »: Aria del oratorio Juditha Triumphans RV 544

– « Godrem Fra noi la pace »: Dúo de La Senna festeggiante, RV693, NSI Dominus RV 608

Jean Rocine

– Textos de cánticos espirituales

Maruska Le Moing, Sopran

Marthe Alexandre, Mezzosopran

Eloïse Fagalde, Cellistin

Guillaume Latour, Violinist

Paul Remay, Regie

Charles Gounot

– « L’Arithmétique »: Duettino für zwei gleiche Stimmen aus den 15 Kindermelodien

Antonio Vivaldi

– « Piango, gemo, sospiro e peno »: Arie aus der Kantate Piang, gemo, sospiro RV 675

– « Ah, ch’infelice Sempre »: Arie aus der Kantate Cessate, omai cessate RV 684

– « Agitata inido flatu »: Arie aus dem Oratorium Juditha Triumphans RV 544

– « Godrem Fra noi la pace »: Duett aus La Senna festeggiante, RV693, NSI Dominus RV 608

Jean Rocine

– Texte aus den geistlichen Liedern

