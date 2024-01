10 ans du Bateau Livre – Animations / Nuits De La Lecture 1 Avenue de Limoges Condat-sur-Vienne, vendredi 19 janvier 2024.

Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

En 2024, le Bateau Livre, la bibliothèque municipale de Condat-sur-Vienne fête ses 10 ans !

Pour l’occasion, l’équipe culture vous a concocté un programme aux petits oignons alliant expositions et temps forts autour des mots, du livre et de la lecture.

Au programme en janvier :

Vendredi 19 janvier :

— 18h30 : Lecture concert – Welcome to Knockemstiff, nouvelle de Donald Ray Pollock par le duo One plus one

— 19h30 : vernissage / 10 ans du Bateau Livre

1 Avenue de Limoges Le Bateau Livre

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Limoges Métropole