EXPOSITION – MONIQUE DUCHÊNE 1 Avenue de l’Europe Mont-Saint-Martin, 10 juillet 2023, Mont-Saint-Martin.

Mont-Saint-Martin,Meurthe-et-Moselle

Exposition des peintures de Monique Duchêne à l’espace Snack’Art, situé dans la galerie du centre commercial Auchan Pôle Europe.. Tout public

Vendredi 2023-07-10 08:30:00 fin : 2023-07-30 21:30:00. 0 EUR.

1 Avenue de l’Europe Auchan Pôle Europe

Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition of Monique Duchêne’s paintings at the Snack’Art space in the gallery of the Auchan Pôle Europe shopping center.

Exposición de pinturas de Monique Duchêne en el espacio Snack’Art de la galería del centro comercial Auchan Pôle Europe.

Ausstellung der Gemälde von Monique Duchêne im Raum Snack’Art, der sich in der Galerie des Einkaufszentrums Auchan Pôle Europe befindet.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT DU GRAND LONGWY