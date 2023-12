Lecture de contes – Galette Contes par la compagnie Quelle histoire ! 1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois

Oise Lecture de contes – Galette Contes par la compagnie Quelle histoire ! 1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois, 27 janvier 2024, Crépy-en-Valois. Crépy-en-Valois Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27 . Fêtez l’Epiphanie avec des histoires pour les enfants ! Samedi 27 janvier, à 15h, ne manquez pas la Galette Contes, par la compagnie Quelle histoire ! à la MJC Centre Social.

Deux conteuses revisitent la tradition avec une énergie débordante.

Un spectacle plein de fraîcheur et d’humour. Renseignements et réservations au 03 44 87 13 13.

1 avenue de l’Europe 60800 Crépy-en-Valois. .

1 Avenue de l’Europe

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme du Pays Valois Détails Catégories d’Évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Code postal 60800 Lieu 1 Avenue de l'Europe Adresse 1 Avenue de l'Europe Ville Crépy-en-Valois Departement Oise Lieu Ville 1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Latitude 49.23704 Longitude 2.89404 latitude longitude 49.23704;2.89404

1 Avenue de l'Europe Crépy-en-Valois Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crepy-en-valois/