La Biscuiterie – Concert ULTRA VOMIT + PRINCESSES LEYA 1 Avenue de Lauconnois Château-Thierry, mercredi 6 novembre 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-06 20:00:00

fin : 2024-11-06

Besoin de s’éclater !

Venez assister au concert de ULTRA VOMIT + PRINCESSES LEYA au Palais des Rencontres de Château-Thierry le mercredi 6 novembre 2024 à 20h.

ULTRA VOMIT

Ultra Vomit vous ont manqué ? Peut-être pas mais ils vont revenir quand même ! Ils préparent un album toujours plus incroyable et une nouvelle tournée en prime : 2024 sera le grand retour d’Ultra Vomit ! Tout cela promet du très bon, alors, ne traine pas trop à acheter ta place pour cette tournée de sortie d’album…. ça risque de partir très vite !

PRINCESSES LEYA

Les Princesses Leya reviennent avec un nouvel album et un nouveau spectacle ! Amateur de quasi Metal humoristique : Rassemblement ! Après avoir voulu (sans aucune raison valable) gagner l’Eurovision (et joyeusement échoué), les Princesses s’attaquent désormais à une mission plus noble : Sauver la Terre et le Multivers de l’uniformisation de la pensée grâce au Metal ! Et peut-être un peu de Disco aussi… Car oui la guerre musicale entre Dedo et Schoumsky est loin d’être finie… Concert-spectacle en idiorama, certifié décérébrant. « Si tu crois qu’on peut aimer Metallica et Dirty Dancing, ce spectacle est pour toi. »

Infos et réservation

https://my.weezevent.com/ultra-vomit-1

09.88.18.22.34

contact@labiscuiterie.org

Tarif Réduit : 23€

Tarif Plein : 28€

1 Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



