Patrimoine Vivant fête la Voix et la Saint-Patrick 2024 1 Avenue de Lauconnois Château-Thierry, samedi 16 mars 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

L’association du Patrimoine Vivant en partenariat avec la Biscuiterie fête la Saint-Patrick au palais des rencontres de Château-Thierry à partir de 20h30.

Au programme :

Cocktail pétillant le vendredi avec deux groupes de chants a capella qui lors d’éditions précédentes ont embrasé le Festival Patrimoine Vivant, par leur qualité de chant, leur voix et leurs univers différents. Ils se réunissent pour de belles surprises pour cette première soirée.

Le samedi, la plus belle voix bretonne sera présente, elle n’a encore jamais été reçue sur le festival Patrimoine Vivant. Cette soirée autour de cette voix inoubliable sera un mélange dosé de tradition et de techno. Danser sur du kan ha diskan*, entre cette voix et un accordéon.

Il n’y a que PATRIMOINE VIVANT pour vous proposer cette originalité. Tous les détails de ces soirées vous seront proposés fin septembre avec un tarif spécial fête de fin d’année pour faire des cadeaux originaux. – Pierre Majek

* kan ha diskan, = chant traditionnel breton à répondre entre deux chanteurs(ses)

Réservation :

En ligne : https://web.digitick.com/index-css5-chateauthierry-pg1.html#compEtape1

Sur place : le lundi de 13h30 à 18h00, ouvert en juillet et en août. Fermé pendant les vacances scolaires, 03 65 81 03 44

1 Avenue de Lauconnois

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-04 par SIM Hauts-de-France – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne