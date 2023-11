CONCERT D’HIVER 1 Avenue de Lachapelle Baccarat, 3 décembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Les élèves de l’Ecole de Musique et de Chant de Baccarat vous proposent, sous la direction de Joanna Hinde, un concert de fin d’année. N’hésitez pas à venir nombreux!

Entré gratuite.

Informations au 06 71 34 80 15.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

1 Avenue de Lachapelle Eglise Saint-Rémy

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The students of Baccarat’s Ecole de Musique et de Chant, under the direction of Joanna Hinde, present an end-of-year concert. Come one, come all!

Free admission.

Information on 06 71 34 80 15.

Los alumnos de la Escuela de Música y Canto Baccarat, bajo la dirección de Joanna Hinde, ofrecen un concierto de fin de curso. Vengan todos

La entrada es gratuita.

Información en el 06 71 34 80 15.

Die Schülerinnen und Schüler der Musik- und Gesangsschule Baccarat bieten Ihnen unter der Leitung von Joanna Hinde ein Jahresabschlusskonzert. Zögern Sie nicht, zahlreich zu kommen!

Der Eintritt ist frei.

Informationen unter 06 71 34 80 15.

Mise à jour le 2023-11-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS