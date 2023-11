MARCHÉ DE SAINT NICOLAS 1 Avenue de Lachapelle Baccarat, 2 décembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Marché de Saint Nicolas organisé par le Comité des Fêtes de Baccarat avec décorations, saveurs et cadeaux de Noël. Le marché se tiendra à la Salle des Fêtes avec l’arrivée de Saint-Nicolas le dimanche à 16h.

Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

1 Avenue de Lachapelle Salle des fêtes

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Saint Nicolas market organized by the Comité des Fêtes de Baccarat with Christmas decorations, flavors and gifts. The market will be held at the Salle des Fêtes, with Saint Nicolas arriving on Sunday at 4pm.

Free admission.

Mercado de San Nicolás organizado por el Comité des Fêtes de Baccarat con adornos navideños, sabores y regalos. El mercado se celebrará en la Salle des Fêtes, y San Nicolás llegará el domingo a las 16:00 horas.

La entrada es gratuita.

Nikolausmarkt, organisiert vom Festkomitee von Baccarat, mit Weihnachtsdekorationen, -geschmack und -geschenken. Der Markt findet in der Salle des Fêtes statt, mit der Ankunft von Saint-Nicolas am Sonntag um 16 Uhr.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS