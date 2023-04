Nuit des Musées : archives municipales 1 avenue de la Liberté, 13 mai 2023, Sélestat.

Exposition, atelier d’écriture à la plume ou encore visites guidées des réserves, beau programme pour la Nuit des Musées !.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. 0 EUR.

1 avenue de la Liberté

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



An exhibition, a pen-and-ink workshop and guided tours of the reserves – a great program for the Night of the Museums!

Una exposición, un taller de plumilla y visitas guiadas a las reservas: ¡un gran programa para la Noche de los Museos!

Ausstellung, Schreibwerkstatt mit Feder oder auch geführte Besichtigungen der Museumsreserven – ein schönes Programm für die Nacht der Museen!

Mise à jour le 2023-03-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme