Afterwork à velo 1 Avenue de la Libération Latresne, 13 juillet 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Au programme : des rencontres palpitantes avec des mordus du vélo, des bikes canons à tester, un masseur pour se détendre , un caviste et des burgers by L’apostrophe Food Truck. Profitez en aussi pour découvrir une expo photos urbaines et une expo plaques métal vintage by ComAutrefois.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

1 Avenue de la Libération

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program: exciting encounters with bike enthusiasts, hot bikes to try out, a masseur to relax, a wine shop and burgers by L’apostrophe Food Truck. And don’t miss an urban photo exhibition and a vintage metal plate exhibition by ComAutrefois

En el programa: emocionantes encuentros con entusiastas del ciclismo, bicicletas calientes para probar, un masajista para relajarse, una tienda de vinos y hamburguesas de L’apostrophe Food Truck. También habrá una exposición de fotografía urbana y otra de placas metálicas vintage de ComAutrefois

Auf dem Programm stehen spannende Begegnungen mit Fahrradfreaks, heiße Bikes zum Testen, ein Masseur zum Entspannen, ein Weinhändler und Burger vom L’apostrophe Food Truck. Außerdem gibt es eine Ausstellung urbaner Fotos und eine Ausstellung von Vintage-Metallschildern von ComAutrefois zu sehen

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de l’Entre-deux-Mers