Fête de la musique 1 Avenue de la Libération Lacanau, 21 juin 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Au programme plusieurs concert dans la ville.

Présence de buvette et de restauration..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 22:30:00. .

1 Avenue de la Libération Place de la Gaîté

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The program includes several concerts around the city.

Refreshment stands and restaurants.

El programa incluye varios conciertos por la ciudad.

Puestos de refrescos y restaurantes.

Auf dem Programm stehen mehrere Konzerte in der Stadt.

Getränke und Speisen werden angeboten.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Médoc Atlantique