Vide grenier 1 avenue de la gare Salies-de-Béarn, 14 octobre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Manifestation organisée au profit du projet : faire découvrir à des jeunes sportifs porteurs de handicap moteur les jeux paralympiques de Paris. Alors, amateurs de bonnes découvertes, faites un petit tour sur les stands des participants pour dénicher la pépite !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

1 avenue de la gare IEMFP « Le Hameau Bellevue »

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The event was organized in aid of the project to introduce young athletes with motor disabilities to the Paris Paralympic Games. So, if you’re a fan of good discoveries, take a look around the participating stands to find the nugget you’re looking for!

El acto se organiza en beneficio del proyecto de presentación de los Juegos Paralímpicos de París a jóvenes deportistas con discapacidad motriz. Así que, si está buscando un buen descubrimiento, eche un vistazo a los stands participantes para encontrar la pepita que busca

Diese Veranstaltung wird zugunsten des Projekts organisiert, jungen Sportlern mit motorischen Behinderungen die Paralympischen Spiele in Paris näher zu bringen. Wenn Sie also auf der Suche nach guten Entdeckungen sind, schauen Sie sich an den Ständen der Teilnehmer um, um den einen oder anderen Nugget zu finden!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Béarn des Gaves