Parcours de visite de l’Abbaye de La Chaise-Dieu 1 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu, 8 avril 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Venez vivre une expérience étonnante ! Découvrez le parcours de visite de l’Abbaye de La Chaise-Dieu et plongez vous dans 1000 ans d’histoire grâce à une scénographie immersive avec votre audio-guide. www.chaisedieu.fr.

2023-04-08 10:00:00 fin : 2023-06-30 18:30:00. EUR.

1 Avenue de la Gare Abbaye

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and live an amazing experience! Discover the visit of the Abbey of La Chaise-Dieu and immerse yourself in 1000 years of history thanks to an immersive scenography with your audio-guide. www.chaisedieu.fr

¡Venga y disfrute de una experiencia increíble! Descubra la visita de la abadía de La Chaise-Dieu y sumérjase en 1000 años de historia gracias a una escenografía inmersiva con su audioguía. www.chaisedieu.fr

Machen Sie eine erstaunliche Erfahrung! Entdecken Sie den Besichtigungsparcours der Abtei von La Chaise-Dieu und tauchen Sie mit Ihrem Audioguide dank einer immersiven Szenografie in 1000 Jahre Geschichte ein. www.chaisedieu.fr

Mise à jour le 2023-04-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay