Spectacle « Voisins visibles » 1, avenue de Coubon Brives-Charensac, 20 décembre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Spectacle jeune public à partir de 3 ans par la Cie Le P’tit Atelier

L’histoire de deux voisins que tout oppose et qui se rencontrent par le jeu..

2023-12-20 15:30:00 fin : 2023-12-20 . .

1, avenue de Coubon Maison pour tous

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Show for young audiences aged 3 and up by Cie Le P’tit Atelier

The story of two neighbors who meet through play.

Espectáculo para público infantil a partir de 3 años por Cie Le P’tit Atelier

La historia de dos vecinos que no tienen nada en común pero que se conocen jugando.

Schauspiel für junges Publikum ab 3 Jahren von der Cie Le P’tit Atelier

Die Geschichte von zwei Nachbarn, die alles gegeneinander haben und sich durch das Spiel kennenlernen.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay