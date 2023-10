Spécial Halloween 1, avenue de Coubon Brives-Charensac, 30 octobre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Les petites citrouilles, fantômes et sorcières seront de sortie ! Tremblez !

Nous proposons à toutes ces jolies créatures de venir à un atelier parents/enfants spécial Halloween le 30 octobre dès 15h..

2023-10-30 18:00:00 fin : 2023-10-30 17:30:00. .

1, avenue de Coubon Maison pour tous

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pumpkins, ghosts and witches will be out in force! Shiver!

We’re inviting all these pretty creatures to a special Halloween parent/child workshop on October 30, starting at 3pm.

Calabazas, fantasmas y brujas estarán por todas partes ¡Estremécete!

El 30 de octubre, a partir de las 15.00 horas, organizaremos un taller especial de Halloween para padres e hijos.

Kleine Kürbisse, Geister und Hexen werden unterwegs sein! Zittert und zittert!

Wir bieten all diesen hübschen Kreaturen an, am 30. Oktober ab 15 Uhr zu einem speziellen Eltern-Kind-Workshop zu Halloween zu kommen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay