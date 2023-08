Spectacle marionnettes « Qui a fait l’oeuf ? » 1, avenue de Coubon Brives-Charensac, 25 octobre 2023, Brives-Charensac.

Brives-Charensac,Haute-Loire

Spectacle jeune public à partir de 2 ans par la Cie Liz’Art

Comédienne et metteuse en scène : Elisabeth PAUGAM fondatrice des Cie MAYAPO et LIZ’ART.

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 . .

1, avenue de Coubon Maison pour tous

Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Young audience show for ages 2 and up by Cie Liz’Art

Actress and director: Elisabeth PAUGAM founder of Cie MAYAPO and LIZ’ART

Espectáculo para público infantil a partir de 2 años por la Cie Liz’Art

Actriz y directora: Elisabeth PAUGAM, fundadora de Cie MAYAPO y LIZ’ART

Aufführung für junges Publikum ab 2 Jahren von der Cie Liz’Art

Schauspielerin und Regisseurin: Elisabeth PAUGAM Gründerin der Cie MAYAPO und LIZ’ART

