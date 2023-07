Dégustation – Histoire & Terroir 1 Avenue de Champagne Épernay, 14 juillet 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Venez découvrir les 3 Domaines au 1 avenue de Champagne à Epernay à l’occasion du 14 juillet !

Le thème de cette soirée : « Vérité et Faux-semblants »

Réservez votre place pour en apprendre davantage sur les secrets du champagne.

Autour d’une dégustation de 6 cuvées différentes en accord avec 4 assiettes gourmandes, votre hôte, Ludovic, saura rétablir la vérité sur les légendes autour du champagne, tout en vous laissant apprécier les arômes du précieux breuvages et des mets de qualité qui l’accompagnent.

Les 3 domaines est un lieu de découverte et d’échanges autour des champagnes des Maisons Patrick Boivin, Vincent Testulat et Janisson-Baradon, situé à l’entrée de l’avenue de Champagne d’Epernay.

Réservez votre soirée par mail ou par téléphone..

2023-07-14

1 Avenue de Champagne Les 3 domaines

Épernay 51200 Marne Grand Est



Come and discover the 3 Domaines at 1 avenue de Champagne in Epernay on July 14th!

The theme of the evening: « Truth and Falsehood »

Reserve your place to learn more about the secrets of champagne.

Over a tasting of 6 different cuvées paired with 4 gourmet plates, your host, Ludovic, will set the record straight on the legends surrounding champagne, while letting you enjoy the aromas of the precious beverage and the fine food that accompanies it.

Les 3 domaines is a place of discovery and exchange around champagnes from the Patrick Boivin, Vincent Testulat and Janisson-Baradon Houses, located at the entrance to Epernay’s Avenue de Champagne.

Reserve your evening by e-mail or telephone.

Venga a descubrir los 3 dominios en 1 avenue de Champagne, en Epernay, el 14 de julio

El tema de la velada: « Verdad y falsedad »

Reserve su plaza para descubrir los secretos del champán.

A través de una degustación de 6 cuvées diferentes maridadas con 4 platos gourmet, su anfitrión, Ludovic, aclarará las leyendas que rodean al champán, al tiempo que le hará disfrutar de los aromas de la preciada bebida y de la comida de calidad que la acompaña.

Les 3 domaines es un lugar de descubrimiento e intercambio en torno a los champagnes de las Casas Patrick Boivin, Vincent Testulat y Janisson-Baradon, situado a la entrada de la Avenue de Champagne en Epernay.

Reserve su velada por correo electrónico o por teléfono.

Entdecken Sie die 3 Domaines in 1 avenue de Champagne in Epernay anlässlich des 14. Juli!

Das Thema des Abends: « Wahrheit und Schein »

Reservieren Sie sich Ihren Platz, um mehr über die Geheimnisse des Champagners zu erfahren.

Bei einer Verkostung von 6 verschiedenen Cuvées, die mit 4 Feinschmeckertellern harmonieren, wird Ihr Gastgeber Ludovic die Wahrheit über die Legenden um den Champagner wieder herstellen, während Sie die Aromen des kostbaren Getränks und die hochwertigen Speisen, die es begleiten, genießen können.

Les 3 domaines ist ein Ort der Entdeckung und des Austauschs rund um die Champagner der Häuser Patrick Boivin, Vincent Testulat und Janisson-Baradon, der sich am Eingang der Avenue de Champagne in Epernay befindet.

Reservieren Sie Ihren Abend per E-Mail oder telefonisch.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme Epernay en Champagne