Caveau des Artistes 1 avenue de Belfort Saint-Claude, 12 juillet 2023, Saint-Claude.

Saint-Claude,Jura

Les salles voûtées du Caveau des artistes offrent une occasion régulière de découvrir des expositions d’artistes professionnels ou amateurs..

09:00:00 fin : . .

1 avenue de Belfort

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The vaulted rooms of the Caveau des Artistes offer a regular opportunity to discover exhibitions of professional and amateur artists.

Las salas abovedadas del Caveau des Artistes permiten descubrir regularmente exposiciones de artistas profesionales y aficionados.

Die Gewölberäume des Künstlerkellers bieten regelmäßig die Gelegenheit, Ausstellungen von Berufs- und Hobbykünstlern zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE