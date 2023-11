Salon de la Gastronomie et des vins 1 avenue Daniel Bernardet Châteauroux, 17 novembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Pour sa 26e édition, le salon de la Gastronomie et des Vins de Châteauroux accueille du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2023 plus de 100 exposants viticulteurs, producteurs/distributeurs de produits gastronomiques de la France entière..

Vendredi 2023-11-17 14:00:00 fin : 2023-11-19 . 3.5 EUR.

1 avenue Daniel Bernardet

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



For its 26th edition, the Châteauroux Gastronomy and Wine Show welcomes over 100 exhibitors, winegrowers and producers/distributors of gastronomic products from all over France, from Friday November 17 to Sunday November 19, 2023.

En su 26ª edición, el Salón de la Gastronomía y del Vino de Châteauroux acogerá a más de 100 expositores, viticultores y productores/distribuidores de productos gastronómicos de toda Francia, del viernes 17 al domingo 19 de noviembre de 2023.

Ausgabe empfängt die Gastronomie- und Weinmesse in Châteauroux von Freitag, dem 17. bis Sonntag, dem 19. November 2023 mehr als 100 Aussteller von Winzern, Produzenten/Vertreibern von gastronomischen Produkten aus ganz Frankreich.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme