Water polo : Tarbes NC / Stade Toulousain 2 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Water polo : Tarbes NC / Stade Toulousain 2 1 Avenue d’Altenkirchen Tarbes, 20 janvier 2024, Tarbes. Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20 Bienvenue à cette nouvelle rencontre du championnat N3 entre le Tarbes Nautic Club Water Polo et le Stade Toulousain 2 ! Buvette sur place

On vous attend nombreux pour mettre de l’ambiance en tribune ! Historique

La section water polo du Tarbes NC compte huit ans déjà. En huit saisons, le TNC est passé du niveau Régional au niveau National, avec une montée par saison les trois premières années.

Partie intégrante du premier club départemental (700 adhérents en 2022-2023 au Tarbes NC), la section water polo représente la ville de Tarbes et le département, à l’échelon régional et national. Encadrée par Yann RENAUDINEAU diplômé d’Etat, ancien gardien international, elle compte une trentaine de joueurs seniors engagés sur deux championnats.

Les objectifs : conquérir le titre en championnat Régional Division 1 et remonter dans le haut du tableau en Championnat National 3 afin d’accéder à long terme à la Nationale 2..

Bienvenue à cette nouvelle rencontre du championnat N3 entre le Tarbes Nautic Club Water Polo et le Stade Toulousain 2 ! Buvette sur place

On vous attend nombreux pour mettre de l’ambiance en tribune ! Historique

La section water polo du Tarbes NC compte huit ans déjà. En huit saisons, le TNC est passé du niveau Régional au niveau National, avec une montée par saison les trois premières années.

Partie intégrante du premier club départemental (700 adhérents en 2022-2023 au Tarbes NC), la section water polo représente la ville de Tarbes et le département, à l’échelon régional et national. Encadrée par Yann RENAUDINEAU diplômé d’Etat, ancien gardien international, elle compte une trentaine de joueurs seniors engagés sur deux championnats.

Les objectifs : conquérir le titre en championnat Régional Division 1 et remonter dans le haut du tableau en Championnat National 3 afin d’accéder à long terme à la Nationale 2. EUR.

1 Avenue d’Altenkirchen TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-07 par OT de Tarbes|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Code postal 65000 Lieu 1 Avenue d'Altenkirchen Adresse 1 Avenue d'Altenkirchen TARBES à la Piscine Paul Boyrie Ville Tarbes Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville 1 Avenue d'Altenkirchen Tarbes Latitude 43.2204009 Longitude 0.07763714 latitude longitude 43.2204009;0.07763714

1 Avenue d'Altenkirchen Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/